شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل البحرينى يبحث مع رئيس وزراء باكستان تطوير العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم /الإثنين/ اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء باكستان عمران خان، جرى خلاله استعراض علاقات الصداقة والتعاون التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في كافة المجالات، كما جرى خلال الاتصال التباحث حول تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الملك أشاد - خلال الاتصال - بتميز العلاقات البحرينية الباكستانية، مؤكداً أنها علاقات متميزة وقديمة وراسخة وتقوم على أسس قوية من المصالح المشتركة والاحترام والتفاهم.

من جانبه، عبّر رئيس الوزراء الباكستاني عن بالغ شكره وتقديره للملك وحكومته، وشعب مملكة البحرين على ما تلقاه الجالية الباكستانية في البحرين من رعاية واهتمام، مؤكدا بأن هذه الرعاية هي محل تقدير حكومة باكستان وشعبها.

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