شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن تسجيل 4 حالات وفاة بفيروس كورونا و150 إصابة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين، تسجيل 4 حالات وفاة بفيروس كورونا، و150 إصابة جديدة وتعافى 92 حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

كان حسن التميمى وزير الصحة العراقى، أعلن البدء فى عزل 5 مدن فى محافظة بغداد لأسبوعين اعتبارا من الأربعاء المقبل لمنع تفشى كورونا، وفى وقت سابق، أكد وزير الصحة العراقى حسن التميمى، أن رفع حظر التجوال الكلى واستبداله بالحظر الجزئى أدى إلى انتشار فيروس كورونا وازدياد أعداد الإصابات.

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وقال التميمى - فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز"، أن عدم التزام المواطنين بالحظر الجزئى، تسبب بمشاكل كثيرة فى مجال زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.

أضاف أن جائحة كورونا أصبحت واقع حال يجب أن يتم التعامل معها عبر الالتزام بالوقاية لمنع الإصابة.