شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا فى الضفة الغربية بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا بمحافظة الخليل، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في الأراضي الفلسطينية إلى 565.

وأضافت في بيان صحفي" أن من بين المصابين طفلا بعمر عامين، وسيدة بعمر 31 عاماً و3 شبان".

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وأوضحت الوزيرة "أن عدد الإصابات النشطة يرتفع إلى 106 إصابات، بينها 59 في مدينة القدس، و8 إصابات في ضواحيها، و35 إصابة في الخليل، و4 إصابات في قطاع غزة".

وقال مدير عام الرعاية الصحية الأولية كمال الشخرة في ذات البيان إن 150 عينة أخذت من مخالطي المصابين في بيت أولا لا تزال قيد الفحص المخبري، وسيتم الإعلان عن نتائجها حال صدورها.

وقررت الحكومة الفلسطينية إغلاق كافة المرافق العامة والخاصة من مساء يوم الجمعة القادم حتى مساء الاثنين وقال رئيس الوزراء محمد اشتية إنه يدرس عودة الحياة إلى طبيعتها في الأراضي الفلسطينية يوم الثلاثاء.