شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف يبحث هاتفياً مع نظيره التونسى تعزيز علاقات التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الإثنين، هاتفياً، مع نظيره التونسى نور الدين الرى، علاقات التعاون الثنائى التي تجمع البلدين وسُبل تعزيزها.

ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن بيان لوزارة الخارجية الروسية، وجاء في نصه: "جرى خلال المحادثة بحث حالة وآفاق تطوير العلاقات الروسية التونسية، بما في ذلك أنشطة اللجنة الحكومية الثنائية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني".

كما جرى، بحسب البيان، التطرق للقضايا العملية في التنسيق بساحات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تعتبر الجمهورية التونسية عضواً غير دائم للفترة 2020-2021.

وأكد الجانب الروسي استعداده لدعم الإجماع على اعتماد مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الذي قدمته تونس وفرنسا بشأن مكافحة فيروس كورونا.

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