شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يستقبل رئيس الهيئات الاقتصادية لبحث الأوصاع فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان السابق، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، لبحث التطورات الاقتصادية فى لبنان.

وقال الحريرى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"استقبال رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ، ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، وجرى عرض التطورات الاقتصادية في البلاد".



سعد الحريرى

وفى سياق آخر ودع رئيس وزارة لبنان السابق سعد الحريرى، كرما اكمكجى مستشارته الدبلوماسية، بعدما قررت الاعتذار عن مواصلة منصبها معه، لتواصل مشاريعها الأخرى، بعد 11 عام من العمل مع الحريرى، حيث قال الحريرى، عبر حسابه على تويتر، "اتمنى كامل النجاح لكرما اكمكجى التى قررت مواصلة مشاريع أخرى بعد ١١ سنة أمضتها على رأس وحدة الشؤون الدولية فى مكتبي وكمستشارة دبلوماسية لى .. طوال هذه الفترة، كانت عنصرا هاما بفضل معرفتها العميقة بالشؤون الدولية والسياسات العامة، ولعبت مؤخرا دورا أساسيا في الدفع نحو انخراط النساء بشكل أكبر في قضايا السلام والأمن".

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وتابع الحريرى، "لطالما كانت كرما عقلا حرا، وهي ستبقى صديقة عزيزة، وأطلب من الجميع أن يتابعوا تطورها المهني وأنا متأكد أن إنجازاتها المقبلة ستشكل مصدر إلهام"