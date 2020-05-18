شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى يجرى مباحثات مع وزيرى خارجية النرويج والدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى اليوم الاثنين ، خلال اتصال هاتفى مع وزيرة الخارجية النرويجية إينه إيريكسن سوريدى، سبل منع إسرائيل من ضم أراض فلسطينية محتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الصفدى حذر خلال الاتصال هاتفي من أن هذه الخطوة ستنهي حل الدولتين وستقوض فرص تحقيق السلام الشامل والدائم.

وأضافت الوكالة أن الجانبين استعرضا - هاتفيا -آفاق العمل المشترك لإيجاد أفق حقيقي لحل الصراع وتحقيق السلام عبر مفاوضات جادة وفاعلة ومباشرة على أساس القانون الدولي ، والتحضيرات للاجتماع المقبل للجنة الاتصال المعنية بدعم الاقتصاد الفلسطيني التي ترأسها النرويج الذي سيعقد عبر تقنية الفيديو المرئي يوم الثاني من يوينو المقبل.

وشدد الصفدي على ضرورة أن يخرج الاجتماع الذي سيكون الاجتماع الدولي الأول بعد تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة، بموقف واضح يرفض الضم ويحذر من تبعاته ويتمسك بحل الدولتين على أساس القانون الدولي سبيلا وحيدًا لحل الصراع ، مثمنا مواقف النرويج ودورها المستمر في جهود تحقيق السلام العادل على أساس قرارات الشرعية الدولية ، مؤكدا استراتيجية الشراكة الأردنية النرويجية واستمرار العمل على تطويرها.

وفي سياق الاتصالات الأردنية المستمرة لبلورة موقف دولي يحول دون ضم إسرائيل المستوطنات وغور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت في فلسطين المحتلة، أجرى الصفدي اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الدنماركي يبيه كوفود استعراض خلاله المواقف الدولية إزاء أي قرار إسرائيلي بضم أراض فلسطينية وخصوصاً الموقف الأوروبي الرافض له والحذر من تبعاته والذي تعمل الدنمارك في سياقه.

وشكر الصفدي نظيره الدنماركي على مواقف بلاده والتزامها والاتحاد الأوروبي باستمرار العمل لتحقيق السلام على أساس القانون الدولي وحل الدولتين سبيلًا وحيدًا لحل الصراع.

وشدد الصفدي على الضرورة القصوى لإطلاق مفاوضات جادة ومباشرة على أساس القانون الدولي لتنفيذ حل الدولتين وحماية فرص السلام من التهديد غير المسبوق الذي سيمثله أي قرار اسرائيلي بضم أراض فلسطينية.

وبحثا الجانبان - هاتفيا - المستجدات الإقليمية وتحدي استمرار تدفق المخصصات المالية اللازمة لتلبية احتياجات اللاجئين. وأكد الصفدي ونظيراه النرويجي والدنماركي التضامن والتعاون في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها.