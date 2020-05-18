"الأوقاف السورية": تعليق صلاة عيد الفطر جماعة بالمساجد لمجابهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المجلس العلمى الفقهى بوزارة الأوقاف السورية، اليوم الإثنين، تعليق صلاة عيد الفطر جماعة فى المساجد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس "كورونا المستجد".

وذكر المجلس - في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية - أنه قرر تعليق صلاة العيد جماعة في المساجد حفظاً للنفس ودفعا للخطر مشيراً إلى أنه يمكن صلاتها على هيئتها في البيت مع الأهل جماعة من دون خطبة أو فرادى.

وأشار المجلس إلى ضرورة أداء صدقة الفطر قبل دخول وقت صلاة العيد والتوسعة على الفقراء والأرحام والجوار مع مراعاة الضوابط الصحية المطلوبة.

يذكر أن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف واتحاد علماء بلاد الشام قد أصدرا فتوى بتعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد سوريا بشكل مؤقت اعتباراً من الـ 15 من مارس الماضي حرصاً على سلامة المواطنين ومرتادي المساجد.

وفي الرابع من الشهر الجاري.. أعلنت وزارة الأوقاف أنه سيتم افتتاح المساجد لصلاة الجمعة فقط اعتباراً من يوم الجمعة 8 مايو، مع ضرورة التقيد بإجراءات التصدي لفيروس كورونا مع استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتاً.

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