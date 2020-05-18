شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مصرى عالق على الحدود الكويتية السعودية يشكر الأمير صباح الأحمد لاستضافته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مواطن مصرى -عالق على الحدود الكويتية السعودية منذ قرابة شهرين- الشكر لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على توجيهه باستضافته داخل الكويت بعد أن تقطعت به السبل ولم يتمكن من العودة إلى بلاده بسبب أزمة كورونا.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية في بيان، اليوم الاثنين، أن وزير الداخلية أنس الصالح وجه الإدارة العامة لأمن المنافذ البرية بتقديم كافة الخدمات الصحية والمعيشية للمصري الذي يعمل سائق شاحنة كويتية حتى الانتهاء من إجراءات حل مشكلته وعودته إلى وطنه.

وجاء تدخل وزارة الداخلية الكويتية عقب مناشدة أطلقها المصري لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لحل مشكلته.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو، يشير فيه المصري أنه "مضى على وجوده في الحدود 63 يوما، ولم يعد لديه ما يكفيه من الطعام والشراب إضافة إلى تعطل شاحنته لنفاد الوقود لديه، وهو يعاني من حرارة الأجواء"، مؤكدا استعداده لتحمل تكلفة تذكرة السفر للعودة إلى بلاده".

وأضاف المصري أنه "يعيش طيلة هذه المدة على الصدقات من أصحاب السيارات والشاحنات التي تمر بمنطقة الحدود، إلا أنه بات يعاني أكثر بعد تقلص أعداد السيارات المارة نتيجة تقييد حركة العبور إثر أزمة فيروس كورونا".

وتعود مشكلة المصري وفق ما رواها إلى "منتصف شهر آذار/ مارس الماضي، بعد مغادرته الكويت التي دخلها زائرا بسيارة كويتية كانت محملة بالخضراوات، قاصدا بعد مغادرته ميناء ضباء السعودي الذي لم يتمكن من الوصول إليه بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة إثر أزمة كورونا".