"الإسلامى للتنمية": مجموعة التنسيق العربية تقدم 10 مليارات دولار لمجابهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهدت مجموعة التنسيق العربية بتقديم 10 مليارات دولار لمساعدة البلدان والمجتمعات المحلية من أجل التصدي الفوري لتداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال البنك الإسلامي للتنمية - في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إن مجموعة التنسيق تعهدت، خلال الاجتماع الافتراضي الذي دعا له الدكتور بندر حجار رئيس البنك، بتوفير هذا الدعم لتحقيق التعافي الاقتصادي من آثار جائحة "فيروس كورونا".

وتضم مجموعة التنسيق - حاليًا - عشر مؤسسات وهي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبو ظبي للتنمية، وصندوق قطر للتنمية، كما تضم ست مؤسسات إقليمية وهي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، وصندوق النقد العربي.

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