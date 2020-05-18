شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مصر والسعودية.. الإفتاء الأردنية تجيز صلاة العيد فى المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجازت دائرة الإفتاء العام فى الأردن، أداء صلاة العيد فى المنازل نظرا للظروف الاستثنائية وانتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، حفاظا على سلامة أرواح الناس وصحتهم.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أكد الدكتور حسان أبو عرقوب، المتحدث الرسمى للإفتاء الأردنية، اليوم الاثنين، أن صلاة العيد سنة مؤكدة لمواظبة النبى صلى الله عليه وسلم عليها، ويستحب أن تصلى جماعة مع أهل البيت الواحد، أو أن تصلى فرادى.

وقال أبو عرقوب: لا يشترط لصحة الصلاة الخطبة، فلا يؤثر تركُ الخطبتين على صحتها؛ لأن الخطبة فى العيد سنة وليست شرطا لصحة الصلاة، وفى هذه الحالة لا يُسنّ للمنفرد خطبة بعدها، مضيفا أن وقت صلاة العيد يدخل بطلوع شمس يوم العيد، ويسن أداؤها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح "16 دقيقة من الشروق" ويبقى وقتها قائما إلى وقت الزوال "أى قبل وقت الظهر بدقائق قليلة".

وأوضح الدكتور أبو عرقوب، أن صلاة العيد ركعتان، يُكبر فى الركعة الأولى قبل القراءة والتعوّذ بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفى الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ويُسنّ أن يجهر بالقراءة فيهما بما تيسّر من كتاب الله تعالى.

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وأشار إلى أنه يُسنّ الغسل لكل شخص من نصف الليل والتّطيّب والتّزيّن ولبس أحسن الثياب، لأن الغسل واللباس لفضل اليوم وليس للصلاة فقط، إضافة إلى انه يسن الأكل والشرب قبل صلاة عيد الفطر، ويُسنّ أن يكون ذلك تمرٍ وترا.

ولفت إلى أن التكبير للعيد يبدأ من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، وينتهى بتكبيرة الإحرام بصلاة العيد، ويجوز التكبير فرادى وجماعة، لقوله تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).