شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإماراتى: العالم يمر بظرف استثنائى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العالم اليوم يمر بظرف استثنائى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ولا يمكن لأحد أن يمتلك القدرة على الانتقال من مرحلة إلى أخرى إلا بامتلاك العزيمة والإرادة والرغبة.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد - خلال جلسة حوارية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) تحت عنوان (للنجاح قصة - الدبلوماسية الفاعلة)، فقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم /الإثنين/ - إن العِلْم يكتسب اليوم أهمية قصوى في حياة البشرية مع تأثر مختلف دول العالم بـ "كوفيد - 19" فالتركيز على هذا المجال وتعزيزه أضحى في غاية الأهمية بالنسبة لمستقبل أجيالنا وفي الوقت ذاته فإننا لن نقدم علاقتنا مع الدول على حساب العِلْم.

وأضاف وزير الخارجية الإماراتي - خلال الجلسة التي شارك فيها أكثر من 150 شابا وشابة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي وأعضاء السلك الدبلوماسي في الخارج - "نعيش محنة إنسانية برزت فيها أهمية العِلْم والعلماء والباحثين والأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الطبي ولابد أن نحيي جهود هؤلاء جميعا فهم يضحون بأنفسهم بل وأسرهم من أجل أداء واجبهم على الوجه الأمثل.

وأشاد بنموذج دولة الإمارات في إدارة أزمة "كوفيد - 19" معربا عن فخره بنتائج توسيع نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة وهي المبادرة التي أُطلقت بتوجيهات ودعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن هذه الأزمة العالمية أثرت في الجميع من دول ومجتمعات وأسر وأفراد دون استثناء.. مؤكدا أنه ينبغي على الجميع حاليا التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المعنية في الدولة واتباع التعليمات.