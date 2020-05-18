شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفلسطينى يشيد بمواقف الأردن الثابتة فى دعم بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم /الإثنين/ عن اعتزاز دولة فلسطين بمواقف الأردن الثابتة في دعم قضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، مؤكدا فخر واعتزاز دولة فلسطين بمواقف المملكة الثابتة في دعم قضايا شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة، والتي كان آخرها الموقف العربي الذي أعلنه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في وجه التهديدات الإسرائيلية المتواصلة بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، متمنيا للأردن (حكومةً وشعباً) الصحة والسلامة والخير، والانتصار على فيروس كورونا وهزيمته.

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