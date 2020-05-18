الخارجية الفلسطينية: 85 وفاة جراء كورونا و1573 إصابة بين مواطنينا فى الخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن العدد الإجمالى للوفيات بفيروس "كورونا" فى صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم بلغ 85 وفاة، و1573 إصابة، و744 حالة تعاف.

وذكرت الخارجية - في بيان اليوم الإثنين أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن سفارات دولة فلسطين وبعثاتها في أنحاء العالم، تتابع أوضاع الجالية والطلبة والعالقين، وتقدم لهم المساعدة والتدخلات العاجلة، في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأضافت أن فريق عملها المختص بمتابعة أعمال اللجنة الفنية الخاصة بتطورات "كورونا"، أكد أن الدفعة الثامنة من أبناء العالقين في الأردن ستدخل اليوم إلى فلسطين.

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