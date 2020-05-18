"الإغاثة التركية" توزع زكاة الفطر على 400 عائلة بغزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365
وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، الإثنين، زكاة الفطر على 400 عائلة فقيرة في قطاع غزة.
وقال محمود الشرفا، مسؤول الإعلام في فرع الهيئة بالقطاع لمراسل الخليج 365، إن هيئته وزعت زكاة الفطر على 400 عائلة تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة في غزة.
وأضاف الشرفا أن "المشروع يأتي في ظل ما يعانيه أهالي القطاع من حصار وفقر وبطالة".
وأشار إلى أن هيئة الإغاثة الإنسانية التركية ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لغزة، حيث قدمت مطلع مايو/ أيار الجاري، كفالات مالية لـ14 ألفا و392 يتيما في القطاع.
كما لفت إلى أن الهيئة قدمت خلال شهر رمضان، نحو 1200 طرد غذائي، وقسائم شرائية على 2000 مستفيد، ونحو 4 آلاف وجبة إفطار (تكفي لـ12 ألف شخص).
وتفرض إسرائيل، منذ نحو 13 عاما، حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.
وقالت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، نهاية 2019، في بيان بمناسبة "اليوم العالمي للقضاء على الفقر"، إن نسبة الفقر والبطالة في القطاع، وصلت لنحو 75 بالمئة من السكان، وأن 70 بالمئة من السكان غير آمنين غذائيا.
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