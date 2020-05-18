أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الإثنين، أن فرنسا قدمت مساهمة قدرها 250 ألف يورو لدعم الاحتياجات الغذائية للفقراء في قطاع غزة.
وقال البرنامج، في بيان وصل الخليج 365: "الدعم يوفر قسائم إلكترونية لشراء الأغذية لنحو 21 ألفا و560 شخصًا لمدة شهر واحد لشراء أطعمة مغذية حسب اختيارهم من 200 متجر لبيع التجزئة تنتشر في جميع أنحاء قطاع غزة".
من جانبه، قال المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي، ستيفين كيرني، في البيان نفسه: "بالنسبة لآلاف الأسر المستضعفة في غزة، فإن الطعام الذي يحصلون عليه من خلال التحويلات النقدية التي يقدمها البرنامج يمثل أمراً أساسياً لتوفير جزء من وجباتهم اليومية".
وأضاف: "نحن ممتنون لدعم فرنسا الممتد لهذه الأسر، ولا سيما الآن في ضوء التداعيات الاقتصادية الوخيمة جراء جائحة كوفيد-19 التي أضرت بدخلهم وقوتهم مما قد يهدد تمكنهم من الحصول على الغذاء".
وأدت التدابير المتخذة لمنع انتشار الفيروس إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في قطاع غزة، حيث فقد الآلاف من العمال وظائفهم مؤخرًا ما دفع أسرهم إلى المزيد من المعاناة من الفقر، وأثر بشدة بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفا، حسب البيان.
ويقدم البرنامج مساعدات غذائية منتظمة لأكثر من 345 ألف شخص من الفئات الأشد فقرا ومعاناة من انعدام الأمن الغذائي في غزة والضفة الغربية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأغذية العالمي": فرنسا تدعم فقراء غزة بـ250 ألف يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.