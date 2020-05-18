"الأغذية العالمي": فرنسا تدعم فقراء غزة بـ250 ألف يورو

محمد ماجد/ الخليج 365

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الإثنين، أن فرنسا قدمت مساهمة قدرها 250 ألف يورو لدعم الاحتياجات الغذائية للفقراء في قطاع غزة.

وقال البرنامج، في بيان وصل الخليج 365: "الدعم يوفر قسائم إلكترونية لشراء الأغذية لنحو 21 ألفا و560 شخصًا لمدة شهر واحد لشراء أطعمة مغذية حسب اختيارهم من 200 متجر لبيع التجزئة تنتشر في جميع أنحاء قطاع غزة".

من جانبه، قال المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي، ستيفين كيرني، في البيان نفسه: "بالنسبة لآلاف الأسر المستضعفة في غزة، فإن الطعام الذي يحصلون عليه من خلال التحويلات النقدية التي يقدمها البرنامج يمثل أمراً أساسياً لتوفير جزء من وجباتهم اليومية".

Advertisements

وأضاف: "نحن ممتنون لدعم فرنسا الممتد لهذه الأسر، ولا سيما الآن في ضوء التداعيات الاقتصادية الوخيمة جراء جائحة كوفيد-19 التي أضرت بدخلهم وقوتهم مما قد يهدد تمكنهم من الحصول على الغذاء".

وأدت التدابير المتخذة لمنع انتشار الفيروس إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في قطاع غزة، حيث فقد الآلاف من العمال وظائفهم مؤخرًا ما دفع أسرهم إلى المزيد من المعاناة من الفقر، وأثر بشدة بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفا، حسب البيان.

ويقدم البرنامج مساعدات غذائية منتظمة لأكثر من 345 ألف شخص من الفئات الأشد فقرا ومعاناة من انعدام الأمن الغذائي في غزة والضفة الغربية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.