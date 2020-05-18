كورونا.. 7 وفيات بالجزائر و4 بالعراق وواحدة بالصومال

عواصم عربية/ الخليج 365

سجلت الجزائر، الإثنين، 7 وفيات جراء فيروس كورونا، فيما أعلن العراق 4 وفيات، والصومال واحدة.

وسجلت البلدان الثلاثة مع الأردن ولبنان إصابات جديدة، وفق بيانات رسمية.

ففي الجزائر، أفادت وزارة الصحة في بيان، بتسجيل 7 وفيات بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 555.

كما رصدت الوزارة 182 إصابة جديدة ترفع الحصيلة إلى 7 آلاف و201، فيما تعافت 3 آلاف و625 حالة بعد تسجيل 118 حالة شفاء جديدة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 حالات وفاة و150 إصابة، جديدة، بالفيروس، ما رفع مجمل الوفيات إلى 127 والإصابات 3 آلاف و554.

وأضافت الوزارة أن 92 مصابا آخرين بالفيروس تماثلوا للشفاء، ما رفع مجمل حالات التعافي إلى 2310، فيما لا يزال 1117 يتلقون الرعاية الصحية.

Advertisements

وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة، في بيان عبر "تويتر"، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة، إلى جانب حالة وفاة واحدة، فيما تماثل 11 للشفاء.

وبذلك، ترتفع حصيلة الإصابات إلى ألف و455 حالة، منها 57 وفاة، و163 تعافٍ.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، تسجيل 20 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 931.

وأوضحت الوزارة أنها لم تسجّل أي حالة وفاة، ليستقرّ عدد الوفيات عند 26، منذ 21 فبراير/ شباط الماضي، فيما تعافى 251.

وفي الأردن، أعلن وزير الصحة سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي، تسجيل 16 إصابة بالفيروس، رفعت الإجمالي إلى 629.

ووفق الوزير، فإن المملكة شهدت 5 حالات شفاء جديدة، ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 413، فيما استقرت الوفيات عند 9.

وحتى مساء الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و845 ألفًا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 317 آلاف، وتعافى أكثر من مليون 877 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المعني برصد آخر تطورات فيروس كورونا في العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.