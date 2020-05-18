التقاعد تحوّل معاش مايو وبدل غلاء المعيشة في إيداع بنكي واحد

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم (الاثنين)، إيداعها معاشات شهر مايو وبدل غلاء المعيشة في حسابات المستفيدين. وأوضحت المؤسسة أن المعاش والبدل حوّلا لحسابات المستفيدين في إيداع بنكيّ واحد. ودعت المستفيدين للتأكد من إيداع المعاش عبر التحقق من الحساب البنكي، أو الاتصال على مركز الاتصال (920014000)، أو إرسال استفسار عبر البريد الإلكتروني ([email protected]). انشر الخبر :

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