أمير عسير يطلق مشروع الفرز البصري والتوعية الصحية في الأسواق التجارية

أطلق الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، مشروع الفرز البصري والتوعية الصحية في الأسواق التجارية.

ينطلق هذا المشروع من الهدف الاستراتيجي الثاني للمبادرة، وهو مساندة أجهزة الدولة في أنشطة التقصي الوقائي، ضمن المجال الصحي لنشامى عسير، ويُنفَّذ بالشراكة بين إمارة منطقة عسير وجمعية الكوثر الصحية الخيرية بعسير، من خلال التعاون مع القطاع الصحي بتجهيز وتشغيل محطات للفرز البصري في 10 مراكز تجارية كبرى في مدينتي أبها وخميس مشيط، لفرز 10 آلاف متسوق عبر 250 متطوع صحي، تم تدريبهم وتهيئتهم للعمل وفق الإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية”.

وقد فتح المشروع المجال للراغبين في التطوع، من أجل تدريبهم وإعدادهم لتطبيق المشروع في أسواق جديدة في بقية محافظات ومراكز المنطقة في مرحلته الثانية، بالتواصل مع علاقات المشروع عبر إحدى الوسائل التالية:

– تسجيل الطلب على الموقع الإلكتروني لجمعية الكوثر الصحية الخيرية بعسير.

– إرسال الطلب بالإيميل [email protected]

– الاتصال الهاتفي بالأرقام: 0172263300 – 0532263300 – 0506683331

– إرسال رسالة على حساب الجمعية على مواقع التواصل: @alkawtharorg