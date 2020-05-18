الصحة .. تسجيل 2593 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” .

وأضاف متحدث “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 57345 حالة حتى الآن ، بينها 28277 حالة نشطة، منها 237 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة , وقد بلغ نسبة السعوديين منهم 44% ’ و54% من غير السعوديين.

كما تم تسجيل 3026 حالة تعافي ، ليصل مجموع المتعافين إلى 28748 حالة تعافي.

وأوضح أنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 320 حالة.

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