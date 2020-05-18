سيلتيك بطلاً للدوري الاسكتلندي بعد إلغاء الموسم

قررت رابطة الدوري الاسكتلندي للمحترفين لكرة القدم اعتبار سيلتيك بطلا للمسابقة بعد أن صوتت الأندية اليوم الاثنين على إنهاء الموسم مبكرا بسبب وباء كوفيد 19. وقالت في بيان “تعلن الرابطة اليوم بعد التشاور مع كل الأندية 12 بدوري القسم الأول ومجلس إدارة الرابطة إنهاء موسم 2019-2020 بأثر فوري”. وأضاف “يعني القرار تتويج سيلتيك بلقب بطولة 2019-2020 وهبوط هارتس لدوري الدرجة الثانية”. انشر الخبر :

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