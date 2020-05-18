السودان تسجل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 2591 حالة، من بينها 105 وفيات.

وأوضحت في بيان صادر عنها اليوم أن الحالات الجديدة سُجلت منها 235 حالة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 10 ولايات، فيما تماثل للشفاء 247 شخصاً.