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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لأول مرة منذ 6 سنوات.. ظاهرة اقتصادية تحدث في تايلاند والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
ضرب فيروس كورونا المستجد الاقتصاد التايلاندي بظاهرة اقتصادية لم تحدث منذ 6 سنوات كاملة، وقال مسؤولون اليوم الإثنين إن اقتصاد تايلاند انكمش خلال الربع الأول من العام الجاري لأول مرة منذ 6 أعوام، كما توقعوا المزيد من التحديات الاقتصادية.
وقال توسابورن سيرسامبان مدير مكتب التنمية الاقتصادية والاجتماعية إن إجمالي الناتج المحلي التايلاندي انخفض بنسبة 1.8% خلال الربع الأول من هذا العام.
وأضاف أن الاقتصاد التايلاندي ينكمش " بسبب تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، التي ألقت بظلالها أيضا على قطاع السياحة".
وأوضح سيرسامبان أنه من المتوقع انكماش إيرادات قطاع السياحة، الذي يمثل أكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي، بنسبة 68.8 % هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أن الربع الأول من العام الجاري شهد انخفاضا في أعداد السائحين في تايلاند بنسبة 38%، وهى أول مرة تسجل فيها البلاد تراجعا في أعداد السائحين منذ عام 2016.
ومع ذلك أشار إلى أنه يوجد ضوء في نهاية النفق.
وقال سيرسامبان" المكتب يتوقع تراجع الاقتصاد لأسوأ مستوى خلال الربع الثاني، ونأمل في العودة للوضع الطبيعي خلال الربع الثالث، وسوف يتعافى في الربع الرابع".
وأضاف" نأمل في التوصل للقاح بحلول عام2021 مما سوف يساعد العالم في العودة للأوضاع الطبيعية مجددا".
وتخطط تايلاند التي زارها نحو 38.9 مليون سائح في عام 2019، لفرض ضريبة جديدة على السياح بعد انتهاء جائحة كورونا (كوفيد ـ 19).
ومطلع فبراير/شباط الماضي توقع وزير السياحة التايلاندي بيبات راتشاكيتبراكارن، أن تخسر البلاد عائدات بنحو 10 ملايين دولار، جراء تراجع أعداد السياح بسبب وباء فيروس كورونا، إلا أن الخسائر تضاعفت وأصبحت بالمليارات بعد ذلك.
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