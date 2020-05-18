شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أول لقاح ضد "كورونا" يثبت فعاليته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت قناة "العربية" نقلاً عن "نيويورك تايمز"، عن "أول لقاح لكورونا يثبت فعاليته تطوره شركة "مودرن"، وسُيجرب على 600 متطوع".



يذكر أن وباء كورونا أصاب أكثر من 4.8 مليون شخص حول العالم بحسب آخر إحصاء لمنظمة الصحة العالمية، وأودى بحياة أكثر من 317 ألف شخص من بينهم.

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