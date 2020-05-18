بريطانيا تعلن موعد إنتاج أول لقاح في العالم لـ كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

تستعد المملكة المتحدة لتحقيق واحد من أكبر إنجازاتها العلمية وهو إنتاج أول جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في غضون عدة أشهر.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد أعلن ألوك شارما وزير الأعمال البريطاني عن إبرام صفقة بين جامعة أكسفورد وشركة تصنيع اللقاح الذي يخضع للتجارب السريرية حاليا.

ونجحت جامعة أكسفورد في تطوير هذا اللقاح بأمان، وحال نجاح التجارب السريرية فستكون أول جرعة متاحة للجمهور في سبتمبر القادم، لتصبح بريطانيا أول دولة تنجح في إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد.

وتعهد ألوك بتقديم 84 مليون جنيه إسترليني إضافية لتسريع تطوير اللقاح وإنتاجه للجمهور، بالإضافة إلى قيمة العقد المقدرة بـ 47 مليون جنيه إسترليني، حتى يتم إنتاج أول جرعة ف جرعة في أقرب وقت، وهي مقدرة بـ 30 مليون جرعة لقاح.

وقال شارما إن مشروع أكسفورد لإنتاج اللقاح يسير على ما يرام، مشيدا بجهود جامعة إمبريال في لندن، والتي على حد وصفه تحقق تقدما أيضا، ومع ذلك حذر خلال حديثه من التفاؤل المتزايد بسبب بشرى إنتاج اللقاح، لأنه قد لا يتم تطوير علاج قادر على علاج المرض القاتل.

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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين، ارتفاع أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الجامعة إن الولايات المتحدة سجلت 820 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الجامعة أن إجمالي وفيات كورونا في الولايات المتحدة اقترب من 90 ألف شخص.

وأشارت الجامعة إلى أن 820 وفاة في اليوم، هو ثاني أقل حصيلة يومية للوفيات في الولايات المتحدة منذ 10 مايو، حين سجلت 776 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجه إلى التراجع الشديد فيما عدا مناطق معينة.

وتحتل الولايات المتحدة قمة أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا، تليها روسيا، التي سجلت حتى الآن 281.752 إصابة فقط، و2631 وفاة، تليهما إسبانيا وبريطانيا والبرازيل.