إيران تندد بالعقوبات الأمريكية وتدعو لتضامن عالمي في وجه كورونا

وذكر وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، في كلمة للاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية عقد على الإنترنت: "ينبغي محاسبة أمريكا على تعزيزها العقوبات من جانب واحد على إيران ودول أخرى متضررة".

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ووصفت إيران العقوبات بأنها "غير إنسانية" وأنها "تصيب شعبها بمعاناة وألم لا طائل منهما"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، "جائحة".

وأجبرت الجائحة العديد من دول العالم، في مقدمتها دول كبيرة بقدراتها البشرية والتقنية والمالية، على اتخاذ إجراءات استثنائية، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.