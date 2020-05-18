اتهام جندي إسرائيلي بإقامة حواجز وهمية وسرقة فلسطينين في الضفة

زين خليل/الخليج 365

اتهمت النيابة العسكرية في إسرائيل، الإثنين، جنديا في الجيش بإقامة حاجز وهمي، وسرقة سيارات فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

ووفقاً للائحة الاتهام، أقام الجندي في مارس/آذار الماضي، حاجزا مفاجئا، وأوقف فلسطينيين وسرق سياراتهم، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وسرق الجندي سيارة كان يستقلها 3 فلسطينيين من سكان الضفة، في كمين وهمي نصبه، مستخدماً سلاحه العسكري في ترهيبهم، وفق لائحة الاتهام.

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وبعد استخدم الجندي السيارة المسروقة في أغراضه الشخصية، تركها على جانب الطريق، بحسب المصدر ذاته.

وأوضحت الصحيفة أنه تقرر تمديد حبس الجندي المتهم، دون أن تكشف هويته أو الأماكن التي كان ينصب فيها حواجزه الوهمية.

وسجل تقرير أصدره مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (أوتشا) في 2018، وجود 705 عوائق دائمة (حواجز أو بوابات أو سواتر ترابية) في مختلف أنحاء الضفة الغربية، لا تشمل مئات الحواجز المؤقتة المعروفة باسم "الحواجز الطيارة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.