"أطباء بلا حدود".. 27 طنا من المساعدات إلى اليمن

اليمن/ الخليج 365

وصلت طائرة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود الدولية الإنسانية، الإثنين، إلى العاصمة اليمنية صنعاء (تحت سلطة الحوثيين)، تحمل 27 طنا من المساعدات الطبية.

وقال مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي، في تصريح للأناضول، إن طائرة تابعة لأطباء بلا حدود وصلت إلى المطار تحمل 27 طنا من المستلزمات والأدوات الطبية والعلاجات دعما للقطاع الصحي في اليمن.

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وتأتي هذه المساعدات، ضمن الإجراءات التي تقوم بها منظمات إغاثية دولية للحد من انتشار فيروس كورونا في اليمن التي تعاني ضعفا هائلا بالقطاع الصحي.

وحتى مساء الأحد، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في المناطق التابعة للحكومة الشرعية والحوثيين، 132، توفي منهم 21، وتعافى و6.

وفي 3 مايو/أيار، حذرت منظمة الصحة العالمية، من احتمالية تأثر نصف سكان اليمن بفيروس كورونا، في ظل هشاشة القطاع الصحي بالبلاد، جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 سنوات.

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