العراق.. الكاظمي يعيّن قائدا جديدا للقوات البرية

إبراهيم صالح/ الخليج 365 عين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإثنين، قائدا جديدا للقوات البرية في جيش بلاده.

جاء ذلك بحسب بيان مقتضب للعميد يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة.

وقال البيان: "أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمرا بتكليف اللواء الركن قاسم المحمدي، قائدا للقوات البرية".

والمحمدي كان قائدا لقيادة عمليات الجزيرة بالجيش العراقي، ويتولى منصبه خلفا للفريق الركن جمعة عناد، الذي أصبح وزيرا للدفاع في حكومة الكاظمي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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