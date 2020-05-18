المغرب.. تمديد طوارئ "كورونا" 3 أسابيع

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

أعلن المغرب، تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة 3 أسابيع إضافية، اعتبارا من الخميس، في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الإثنين، خلال جلسة مشتركة بالبرلمان حول "تطورات الحجر الصحي ما بعد 20 مايو (أيار) 2020".

وقال العثماني إن تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يونيو/حزيران المقبل.

ولفت إلى أن بلاده لا تزال في المرحلة الثانية من مرحلة تفشي الفيروس، عكس عدد من الدول التي انتقلت إلى المرحلة الثالثة، وهي المرحلة الصعبة.

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وأوضح العثماني أن بلاده تجنبت 200 وفاة و6 آلاف إصابة، يوميا، بسبب الإجراءات المتخذة لمحاربة الجائحة، محذرا من ظهور بعض بؤر انتشار الفيروس.

وأعلنت السلطات المغربية، في 20 مارس/ آذار الماضي، حالة الطوارئ الصحية لشهر، وتقييد الحركة في البلاد كوسيلة لـ"إبقاء كورونا تحت السيطرة".

ولاحقا، جرى تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد شهرا إضافيا إلى غاية الأربعاء المقبل.

وحتى الإثنين، سجل المغرب 6 آلاف و930 إصابة بالفيروس، وتعافي 3 آلاف و732، فيما استقرت الوفيات عند 192 حالة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.