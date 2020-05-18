سوريا.. الجيش الوطني ونظام الأسد يتبادلان أسرى في إدلب

إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365



تمت عملية تبادل أسرى، الإثنين، بين الجيش الوطني السوري وقوات نظام بشار الأسد، في محافظة إدلب شمالي البلاد، وفق مصادر محلية.

وذكرت المصادر للأناضول، أن قوات نظام الأسد أطلقت سراح 3 من مقاتلي "فيلق الشام" التابع للجيش الوطني السوري.

في حين أطلق "فيلق الشام" سراح مقاتل وعميلة يتبعان للنظام، وجثتي اثنين من عناصر المجموعات الإرهابية التابعة لإيران، بحسب المصادر ذاتها.

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وأشارت إلى أن عملية التبادل تمت قرب مدينة تفتناز في ريف إدلب الجنوبي.

وأوضحت المصادر أن الجيش الوطني وضع العناصر الثلاثة الذين أطلقت قوات النظام سراحهم في حجر صحي لمدة 14 يوما، تحسبا لإصابتهم بفيروس كورونا.

والسبت، شهدت محافظة حلب السورية عملية تبادل للأسرى بين نظام الأسد، و"هيئة تحرير الشام".



وقالت مصادر محلية للأناضول، إن نظام الأسد أطلق سراح 3 عناصر من "هيئة تحرير الشام"، وعنصر من "أحرار الشام"، فيما أطلقت "هيئة تحرير الشام" سراح عنصرين من النظام، أحدهما برتبة عميد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.