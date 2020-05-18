أردوغان وبوتين يبحثان مكافحة كورونا والملف السوري

إسطنبول / الخليج 365

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظير الروسي فلاديمير بوتين، سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا، إلى جانب الملف السوري.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيسان، الإثنين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن "الزعيمين بحثا سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا والخطوات الواجب اتخاذها بعد الوباء".

وأفاد أنهما "تناولا خلال المكالمة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وعلى رأسها الملف السوري".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.