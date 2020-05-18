"النواب الليبي" يدعو الحكومة للاستمرار بعمليات التحرير

ليبيا/ الخليج 365

دعا مجلس النواب الليبي في العاصمة طرابلس، الإثنين، القوات الحكومية إلى الاستمرار في عمليات التحرير، لتطهير البلاد من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

جاء ذلك في بيان للمجلس، عقب ساعات من إعلان الجيش الليبي بسط سيطرته الكاملة على قاعدة "الوطية" الجوية الاستراتيجية، جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وقال البيان: "نتقدم بأحر التهاني إلى الشعب والجيش الليبيين بمناسبة تحرير قاعدة الوطية الجوية من هيمنة العصابات المسلحة التي يقودها مجرم الحرب (حفتر) وتدعمها قوى خارجية معادية".

ودعا قوات الجيش الليبي إلى "الاستمرار في عمليات التحرير حتى تطهير كافة أرجاء الوطن من المعتدين، والتعجيل بعودة النازحين إلى مساكنهم، واستعادة السيطرة على كافة التراب الليبي".

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وقدم المجلس التعازي لأسر الشهداء، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، وفق البيان ذاته.

وفي وقت سابق الإثنين، سيطرت قوات الجيش الليبي على قاعدة "الوطية" الجوية، التي تعد آخر تمركز عسكري مهم تملكه مليشيا حفتر في المنطقة الممتدة من غرب طرابلس إلى الحدود التونسية، ما يمثل انتصارا استراتيجيا مهما بالمنطقة الغربية.

ومنذ إطلاق القوات الحكومية، عملية عاصفة السلام، في 25 مارس/ آذار الماضي، اقتحمت قاعدة الوطية مرتين دون التمكن من السيطرة عليها، نظرا لحصانتها، واكتفت بتطويقها وقصفها جوا وبرا.



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