كورونا.. 8 وفيات بالسعودية و6 في الكويت

عواصم عربية/ الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، الإثنين، في السعودية والكويت وقطر والبحرين، بحسب إحصائيات رسمية.

ففي السعودية، سجلت وزارة الصحة 8 وفيات، وألفين و593 إصابة، إضافة إلى تعافي 3 آلاف و26 مريضا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 57 ألفا و345، منها 320 وفاة، و28 ألفا و748 حالة تعافٍ.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 6 وفيات بكورونا، و841 إصابة، وتعافي 246.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 15 ألفا و691، منها 118 وفاة، و4 آلاف و339 حالة تعاف.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة القطرية، في بيان، بتسجيل ألف و365 إصابة بالفيروس، و529 حالة شفاء.

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وأوضحت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 33 ألفا و969، بينها 15 وفاة، و4 آلاف و899 متعاف.‎

ولفتت إلى أن البلاد "دخلت مرحلة ذروة تفشي الفيروس، وأن هذه المرحلة تشهد عادةً ارتفاعًا في محصلة الإصابات اليومية".

وأكدت على "ضرورة الالتزام والتقيد بالتدابير الوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي أكثر من أي وقت مضى"، وفق البيان ذاته.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 200 إصابة بكورونا، و19 حالة شفاء.

ولفتت الوزارة، في بيان عبر تويتر، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 7 آلاف و156، بينها 12 وفاة، وألفان و929 حالة شفاء.

وإجمالا، تجاوز عدد المصابين بكورونا في العالم 4 ملايين و833 ألفا، توفي منهم ما يزيد عن 3176 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و871 ألفا، حسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.