عالم آثار هنغاري يوضح أهمية رفع الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا

وقال بالاج رئيس قسم الآثار بجامعة بازماني في هنغاريا: "زرت سورية أول مرة كطالب منذ 25 سنة للدراسة ومن خلال مواصلة العمل الأثري المنتظم تعرفت على الشعب السوري المضياف ولمست حبه لبلده ولا سيما خلال المؤامرة التي بدأت عام 2011"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

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مضيفاً: "أطالب بوضع حد فوري للحصار المفروض على سورية وخاصة في ضوء جائحة فيروس كورونا"، بحسب الوكالة.

وكان نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، قد أعرب عن أمله في أن يقود خطاب أرسلته 8 دول إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى وقف العقوبات الأمريكية الأحادية على دمشق، وذلك في وقت يواجه فيه العالم أزمة مشتركة تتمثل في تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد. 19"، الذي أودى بحياة أكثر من 34 ألف شخص.

وقال المقداد، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "العقوبات تلحق الضرر بجهود مكافحة الوباء العالمي، نأمل أن يكون الخطاب الذي أرسلته الدول إلى الأمين العام للأمم المتحدة، قد أوضح النهج الأصح للوصول إلى حلول بخصوص الوضع الخطير في كل دول العالم، ما يعني ضرورة إيقاف كل تلك العقوبات غير الإنسانية".