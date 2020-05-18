وعلق عمر مبارك، على الصورة قائلا "الذكرى الـ11 لأخي محمد رحمه الله، ادعوا له ولجدي بالرحمة والمغفرة".
يذكر بأن عمر نشر في وقت سابق عبر "إنستغرام" صورة لجده برفقة شقيقه الأكبر الذي توفي قبل 11 عاما، معلقا: "مع محمد في الجنة إن شاء الله، الله يرحمك يا جدي".
وفي مايو/ أيار عام 2009، توفي الحفيد محمد علاء مبارك، الذي كان يبلغ من العمر وقتها 12 عاما.
وكان الرئيس مبارك يحب حفيده بشدة، كونه أول أحفاده وتم تسميته على اسمه.
كانت هذه تفاصيل خبر في الذكرى الـ11 لرحيله... حفيد مبارك ينشر صورة نادرة... شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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