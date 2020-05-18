في الذكرى الـ11 لرحيله... حفيد مبارك ينشر صورة نادرة... شاهد

وعلق عمر مبارك، على الصورة قائلا "الذكرى الـ11 لأخي محمد رحمه الله، ادعوا له ولجدي ‏بالرحمة والمغفرة".

يذكر بأن عمر نشر في وقت سابق عبر "إنستغرام" صورة لجده برفقة شقيقه الأكبر الذي توفي قبل 11 عاما، معلقا: "مع محمد في الجنة إن شاء الله، الله يرحمك يا جدي".

وفي مايو/ أيار عام 2009، توفي الحفيد محمد علاء مبارك، الذي كان يبلغ من العمر وقتها 12 عاما.

وكان الرئيس مبارك يحب حفيده بشدة، كونه أول أحفاده وتم تسميته على اسمه.