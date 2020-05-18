ينفذ هذا الحظر في مناطق مدينة الصدر والحبيبية والكمالية والحرية والشعلة والعامرية، وذلك بحسب وسائل إعلام عراقية.
© AFP 2020 / Ahmad Al-Rubaye
يهدف الحظر الشامل إلى "السيطرة على المرض وتقليل عدد الإصابات وكسر سلسلة انتشاره، لمنع تداعياته الكارثية في حال تفشيه".
وتابع البيان "ذلك سيتزامن مع تنفيذ القرار أكبر عملية للرصد الوبائي الفعال في القطاعات والمحلات"، مشيرا إلى "أننا ستتخذ نفس الاجراءات في باقي مناطق بغداد والمحافظات في حال تأشير زيادة في أعداد الإصابات فيها".
من المقرر اتخاذ نفس الإجراءات في مناطق أخرى من بغداد وغيرها من المحافظات في حال زيادة أعداد الإصابات فيها.
بحسب أحدث بيانات صدرت عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، سجل العراق نحو 3200 حالة إصابة بفيروس كورونا و 117 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق حظر شامل في بعض مناطق بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.