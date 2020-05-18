مصر... إجازة عيد الفطر 5 أيام للعاملين في القطاع الخاص

وقال وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، إنه طبقا لما صدر من قرارات في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتم منح العاملين في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر لمدة 5 أيام من الأحــد 24 حتى 28 مايو/أيار الجاري.

وقال الوزير إن ذلك يأتي تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في هذا الخصوص.