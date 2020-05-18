توقيف فتاتين تتفاخران بخرق حظر التجول بمساندة "شخصيات نافذة" في الكويت...فيديو

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، القبض على الفتاتين بعد تتبع مقطع الفيديو المتداول وتحديد هويتهما، حيث اتضح أن إحداهما من جنسية عربية والأخرى مواطنة، مضيفة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحقهما.

كما صرح موقع "أمن ومحاكم" المحلي، فإن الجرائم الإلكترونية، ومباحث السالمية، ألقيا القبض على الفتاتين، وهما كويتية وسورية، بعد نشرهما مقطع الفيديو، وتم إحالتهما إلى نيابة الأحداث.

جاء ذلك بعد تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماع مقطع فيديو فتاتين وهما يتجولان في الشارع، فيما زعمت إحدى الفتاتين وهي تكشف عن قائمة الاتصال بهاتفها الجوال، عن وجود أرقام لشخصيات أمنية وقانونية، مؤكدة، أن بإمكانهما كسر حظر التجول بسبب علاقاتهما بهم.