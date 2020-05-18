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وأشارت الهيئة إلى ضرورة إدخال البيانات الصحيحة للرقم المدني للزوجة وعنوانها، على أن يتم تثبيت عنوان الزوجة فور تسجيله في الحقل المخصص له. وقالت إن "التصريح سار لمدة ساعة واحدة فقط من وقت استخراجه".
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الأحد، أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد بلغ 14850، فيما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 112.
كانت هذه تفاصيل خبر أول دولة عربية تسمح لـ"متعددي الزوجات" بالتنقل في زمن "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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