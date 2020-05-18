وقال ممثلو الادعاء إن عميرام بن أوليئيل اختار منزل عائلة دوابشة ومنزلا آخر في قرية دوما على افتراض أن بهما سكانا، قبل أن يلقي عليهما زجاجات حارقة ويكتب بالطلاء كلمة "انتقام" على الجدران، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
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وأبرم متهم ثان قاصر في القضية صفقة مع الادعاء في العام الماضي تم بموجبها تخفيف التهم ضده من القتل إلى التآمر.
وقال ابن أوليئيل إن المحققين الإسرائيليين أجبروه على الإدلاء باعتراف زائف بهجوم دوما. وقال محاميه إنه سيطعن على الحكم أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
وفي بيان نادر وصف جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) الحكم بأنه "حدث مهم في مكافحة الإرهاب اليهودي".
كانت هذه تفاصيل خبر "حدث مهم في مكافحة الإرهاب اليهودي"... محكمة إسرائيلية تدين قاتل عائلة دوابشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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