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"حدث مهم في مكافحة الإرهاب اليهودي"... محكمة إسرائيلية تدين قاتل عائلة دوابشة

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وقال ممثلو الادعاء إن عميرام بن أوليئيل اختار منزل عائلة دوابشة ومنزلا آخر في قرية دوما على افتراض أن بهما سكانا، قبل أن يلقي عليهما زجاجات حارقة ويكتب بالطلاء كلمة "انتقام" على الجدران، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

© Photo / المركز الفلسطيني للإعلام

وينطوي حكم محكمة اللد المركزية بإدانة ابن أوليئيل (25 عاما) بقتل الثلاثة على عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة. كما أدين بتهمتين بالشروع في القتل وتهمتين بإشعال حريق عمدا، لكن المحكمة برأته من تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، بحسب وكالة "رويترز".

وأبرم متهم ثان قاصر في القضية صفقة مع الادعاء في العام الماضي تم بموجبها تخفيف التهم ضده من القتل إلى التآمر.

وقال ابن أوليئيل إن المحققين الإسرائيليين أجبروه على الإدلاء باعتراف زائف بهجوم دوما. وقال محاميه إنه سيطعن على الحكم أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

وفي بيان نادر وصف جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) الحكم بأنه "حدث مهم في مكافحة الإرهاب اليهودي".

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