تدمير خفايا "داعش" في معسكر غربي العراق...فيديو

وأوضحت الخلية أن مفرزة معالجة من سرية هندسة ميدان عمليات الجزيرة، خرجت لغرض الاستمرار بتطهير معسكر "خالد بن الوليد" من العبوات الناسفة التي زرعها عناصر "داعش" الإرهابي، الواقع ما بين قضائي عنه وراوه، غربي الأنبار، غربي البلاد.

وأضافت الخلية أن المفرزة فجرت 10 عبوات ناسفة في المعسكر، دون حادث يذكر، منوهة إلى أن القطعات الأمنية في عمليات "أسود الجزيرة"، تواصل عملياتها بالتزامن مع واجباتها الأخرى.

وفجرت مفارز هندسة ميدان قيادة عمليات الجزيرة، في التاسع من الشهر الجاري، 45 عبوة ناسفة من مخلفات "داعش" الإرهابي، بعد العثور عليها في داخل معسكر "خالد بن الوليد".وانطلقت القوات العراقية، صباح الرابع من الشهر الجاري، في عملية سميت بـ"أسود الصحراء" لتفتيش مناطق"وادي حوران، والحسينيات، الكعره اچ2، ووادي الحلكوم" وصولا إلى الحدود الدولية بين العراق، وسوريا، والسعودية.وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".