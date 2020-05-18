العراق ينفي وقف حقل الأحدب النفطي

وقالت الوزارة في بيان نقلته "قناة الغد" إن التظاهرات الموجودة قرب الحقل ليست لها علاقة بالقطاع النفطي وبالعمل في الحقل أو عمليات الإنتاج.

© REUTERS / Alaa Al-Marjani

وأوضح البيان أن "ما تناقلته بعض وكالات الأنباء بخصوص نيتها إيقاف العمل في حقل الأحدب بمحافظة واسط غير دقيق وعار عن الصحة، مبينة أن التظاهرات التي حصلت لها علاقة بإدارة المحافظة حصراً، وسبق وأن أعلن المسؤولون عن التظاهرات عن ذلك".

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام بتوخي الدقة في نقل المعلومات واستسقائها من مصادرها الرسمية.

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وكانت صحيفة "بلومبيرغ" الأمريكية، قد أفادت، اليوم الاثنين، بأن العراق يخطط لإيقاف حقل نفطي بسبب الاحتجاجات.

ونقلت "السومرية نيوز"، عن الصحيفة الأمريكية أن "العراق يخطط لإيقاف حقل الأحدب النفطي الجنوب الشرقي بسبب الاحتجاجات التي تعوق العمليات بحسب شخص مطلع على الوضع"، مشيرة إلى أن "المتظاهرين يطالبون باستقالة محافظ واسط".

في سياق متصل، قال عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات العراق، علي عزيز، إن 30 يونيو/ حزيران المقبل سيكون يوم "مليونية الخلاص"، وتم اختيار هذا الموعد لأنه يوافق الذكرى المئوية لاستقلال العراق الكامل عن الاحتلال البريطاني، وتابع: "ثورتنا اليوم تتشابه مع ثورة العشرين، لأن الاحتلال الأمريكي لا يختلف كثيرا عن البريطاني".