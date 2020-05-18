عُمان تعلن عن وفاة مقيم مصاب بمرض كورونا

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مسقط: اعلنت وزارة الصحة اليوم عن وفاة مقيم مصاب بمرض كورونا (كوفيد ١٩) يبلغ من العمر ستة وأربعين عامًا ليبلغ عدد الوفيات من هذا المرض بالسلطنة ثلاثًا وعشرين وفاة. مواضيع قد تهمك :

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