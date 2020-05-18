شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تايمز: دليل يربط القاعدة بحادث إطلاق متدرب سعودى النار فى قاعدة عسكرية بفلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة نيويورك تايمز، أن مكتب التحقيقات الاتحادى يعثر على دليل يربط القاعدة بحادث إطلاق متدرب سعودى النار فى قاعدة عسكرية بفلوريدا في 2019

وكان تقرير نشرته نيويورك تايمز فى 9 ديسمبر 2019، كشف أن مطلق النار في قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية في بنساكولا بولاية فلوريدا المتدرب السعودي محمد سعيد الشمراني، قدم شكوى رسمية في وقت سابق من هذا العام ضد مدرب أغضبه في الفصل عندما وصفه بلقب مهين.

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وانتشر مقتطف من الشكوى، في أوساط الطيارين المتدربين، وجاء فيه أن المدرب وصف الملازم الشمراني بأنه "شارب إباحي" في تشبيه لشارب الشمراني بممثل إباحي، ما تركه محرجا وغاضبا أمام حوالي 10 طلاب طيران آخرين، وقال براين بوسي، رئيس الشركة التي وظفت المدرب إنها تعاملت مع الأمر في أبريل الماضى، بأنه تم اتخاذ إجراء وظيفي مناسب في القضية محل السؤال، تم اتخاذ إجراء تصحيح وإغلاق الأمر وقتها، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

كان أحد الطلبة السعوديين فى ولاية فلوريدا قام بإطلاق النار داخل قاعدة عسكرية، مما أدى إلى وفاة 4 وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين، وتقدمت وزارة الخارجية السعودية بخالص التعازى لأسر الضحايا، وتمنت للمصابين الشفاء العاجل.