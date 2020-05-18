شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت المركزى يخصص اصدار سندات وتورق ب 240 مليون دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك الكويت المركزى، تخصيص آخر اصدار سندات وتورق بقيمة اجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتى (نحو 792 مليون دولار امريكى).

وقال بنك الكويت المركزى - فى بيان صحفى اليوم الاثنين - إن أجل الإصدار 6 أشهر، بمعدل عائد 375ر1%.

وكان (المركزى) الكويتى ، قد أصدر فى 11 مايو الجارى (سندات وتورق) بقيمة 160 مليون دينار كويتى (نحو 528 مليون دولار أمريكى).

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