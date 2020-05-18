شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء الجزائرى: القضاء النهائى على كورونا مازال بعيد المنال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نقيب الأطباء الجزائرى وعضو لجنة رصد تفشي فيروس كورونا الدكتور بقاط بركاني ، أن هناك استقرار في حالات الإصابة على المستوى الوطني وأن القضاء النهائي على الفيروس مازال بعيد المنال في العالم برمته لذا وجب التعايش مع هذا الفيروس مستقبلا.

وأضاف بركاني - في تصريح للإذاعة الجزائرية- أن الحجر الصحي أعطى نتائج جيدة وساهم في استقرار حالات الإصابة وكذلك الحال بالنسبة لاستخدام دواء الكلوروكين المستخدم في علاج المصابين.

واعتبر بركاني أن احترام مسافة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وباقي اجراءات الوقاية باتت ضرورية أكثر من أي وقت مضى للتحكم في انتشار الوباء، مشيرا إلى أن المواطن يتحمل مسؤولية كبيرة في مواجهة هذا الوباء من خلال الالتزام بمعايير الوقاية وفي مقدمتها الحجر الصحي.

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وفي السياق أكد بقاط بركاني على ضرورة التقيد بنفس نمط نفس الالتزام بالحجر الصحي والتخلي عن عاداته خلال أيام عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن الحفاظ على حياة المواطنين يحتم اللجوء إلى الاجراءات الردعية داعيا أصحاب المحلات والمواطنين إلى عدم اللامبالاة وضرورة احترام القوانين وإجراءات الوقاية.