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الكويت تسمح لمتعددى الزوجات بالتنقل أثناء حظر التجول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمحت دولة الكويت لمتعددى الزوجات بالتنقل أثناء حظر التجول الشامل فى البلاد بسبب أزمة تفشى فيروس ، وفقا لموقع الجريدة الكويتية.


 

وخصصت الهيئة العامة للمعلومات المدنية، رابطا إلكترونيا لاستخراج تصاريح التنقل لمثل هؤلاء الرجال ونسائهم.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة إدخال البيانات الصحيحة للرقم المدنى للزوجة وعنوانها، على أن يتم تثبيت عنوان الزوجة فور تسجيله فى الحقل المخصص له.

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وقالت إن التصريح سار لمدة ساعة واحدة فقط من وقت استخراجه.

وذكرت مصادر أن الرابط الإلكترونى متصل بقاعدة البيانات العامة للسكان ويمكن من خلاله الكشف فى حالة كان مقدم الطلب غير متزوج.

وأوضحت أن استخراج تصاريح "رعاية أسرة" مفتوح طوال الأسبوع، لمدة يومين فقط فى الأسبوع أثناء الحظر الشامل، بواقع تصريح للذهاب للزوجة، وتصريح آخر للعودة من عندها.

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