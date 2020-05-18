شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: ضبط 39 متسولاً من جنسيات مختلفة والقبض على 22 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، العقيد شاكر التويجري، بأنه امتداداً لجهود الجهات الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة، فقد تم ضبط (39) شخصاً من جنسيات مختلفة، في أحياء (الشميسي، الملز، الوزارات، الإسكان) في مدينة الرياض ممن امتهنوا التسول.

وبحسب بيان لوكالة الأنباء السعودية "واس" أوضح التويجري، أنه ضمن الجهود في متابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، فقد تم القبض على (22) مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية بحيي (العوالي ونمار) في مدينة الرياض، وقد جرى إيقاف الجميع واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 57345 ، بالإضافة إلى تسجيل 8 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 320، وقال الدكتور محمد العبد العالى المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، فى مؤتمر صحفى اليوم، الاثنين، إن (3026) حالة تعافت ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (28,748) .ونفى وجود خطورة من تطعيمات الإنفلونزا الموسمية.

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وأمس سجلت المملكة العربية السعودية رقما قياسيا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث اقتربت من تسجيل 3 آلاف حالة، وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع بذلك العدد الكلي إلى 54752.