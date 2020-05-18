الجيش العراقي: مقتل عدد من عناصر "داعش" في كركوك

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أفاد الجيش العراقي، الإثنين، بمقتل عدد من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي وتدمير مخابئهم خلال عملية لـ"قوات النخبة" بإسناد طيران التحالف الدولي في محافظة كركوك (شمال).

جاء ذلك في بيان لجهاز مكافحة الإرهاب، الذي يضم قوات نخبة بالجيش دربتها وسلحتها الولايات المتحدة، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وقال البيان إن "قوات الجهاز نفذت عملية استباقية في جبال غرة بقضاء الدبس في محافظة كركوك بإسناد من طيران التحالف الدولي، بقيادة أمريكا".

وأضاف أن "العملية التي وجهت خلالها طائرات التحالف 11 ضربة جوية، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر داعش"، دون تحديد العدد بالضبط.

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ولفت إلى أن العملية أسفرت أيضا عن "تدمير 8 كهوف كان مسلحو التنظيم يستخدمونها كمخابئ ويصنعون فيها العبوات الناسفة".

وتأتي هذه العملية عقب هجمات عنيفة مؤخراً شنها في الغالب مسلحو "داعش" في مناطق متفرقة من البلاد واستهدفت بالأخص أفراد الأمن وخلفت عشرات القتلى والجرحى.

وخلال الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وفي 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.