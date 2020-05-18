96 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل إدلب عبر تركيا

هطاي/ الخليج 365
أرسلت الأمم المتحدة، وجمعيات إغاثية تركية، 96 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى النازحين السوريين في محافظة إدلب (شمال).
وأفاد مراسل الخليج 365، أن 89 شاحنة مساعدات إنسانية للأمم المتحدة، عبرت من معبر "جيلوة غوزو" التركي بولاية هطاي (جنوب)، إلى الأراضي السورية.
وأضاف أن المساعدات ستوزع على المحتاجين في أرياف محافظة إدلب.
على الصعيد نفسه، أرسلت جمعيات إغاثية تركية 7 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى النازحين في إدلب.
وقال مراسل الخليج 365 إن الشاحنات عبرت إلى الجانب السوري، بعد توقفها لفترة وجيزة في الجانب التركي بولاية هطاي.
وأضاف أن المساعدات تتضمن 26 طنا من مياه الشرب، و25 طنا من الطحين، إلى جانب طرود غذائية، وأحذية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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